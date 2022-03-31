Президент РФ подписал указ о расчётах за экспорт газа в рублях

Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открыть в российском банке рублёвый счёт, с которого и будет производиться оплата за поставку газа. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах расчёта за экспорт газа в недружественные страны. Согласно документу, иностранные покупатели должны будут открыть в российском банке рублёвый счёт, с которого и будет производиться оплата за поставку газа.

Глава государства подчеркнул, что новый механизм расчёта за газ начинает действовать с 1 апреля. Если оплата будет производиться нерегулярно, Россия будет вводить санкции.

"Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", – передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что Россию не устраивают те риски, которые влечёт за собой торговля газом за доллары и евро. По его словам, перевод расчётов за поставки газа на российские рубли является важным шагом к укреплению экономического суверенитета.

"Что произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может", – пояснил российский лидер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что Евросоюз не будет платить за газ российским рублём.

Отметим, что вчера председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить список российских товаров, которые будут экспортироваться за рубли. По его мнению, в перечень стоит включить нефть, зерно, уголь, лесоматериалы.