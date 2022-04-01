Евгений Куйвашев поручил выделить гранты заведениям быстрого питания

Поставлена задача сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли работать под другой вывеской. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству продумать меры поддержки заведений фастфуда.

Глава региона поставил задачу сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли работать под другой вывеской. Один из предложенных вариантов поддержки – выделение специальных грантов.

По данным министерства АПК региона, о своём уходе с рынка к этому моменту заявили два иностранных бренда. По поручению губернатора ведомство изучит ситуацию в целом, намерения других компаний, а также подготовит предложения о мерах поддержки.