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Экономика
1 апреля 2022, 12:58

Евгений Куйвашев поручил выделить гранты заведениям быстрого питания

  Юлия Пастух
Заведение фастфуда.

Поставлена задача сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли работать под другой вывеской. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству продумать меры поддержки заведений фастфуда.

Глава региона поставил задачу сохранить заведения и персонал, чтобы они смогли работать под другой вывеской. Один из предложенных вариантов поддержки – выделение специальных грантов.

По данным министерства АПК региона, о своём уходе с рынка к этому моменту заявили два иностранных бренда. По поручению губернатора ведомство изучит ситуацию в целом, намерения других компаний, а также подготовит предложения о мерах поддержки.

Областная газета Свердловской области

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