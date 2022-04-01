Кабмин РФ будет регулировать меры поддержки экономики на основе отзывов граждан и предпринимателей

Кабмин получил уже более 15 тыс. предложений по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Фото: сайт правительства

По поручению зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко в России запустили систему мониторинга обратной связи от граждан и представителей бизнеса касательно введённых мер поддержки и развития экономики. Кабмин получил уже более 15 тыс. предложений по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Сейчас ведётся работа по проведению опросов граждан, экспертов и предпринимателей, а также по исследованию информационного пространства. Если в ходе мониторинга выяснится, что граждане или бизнесмены не знают о тех или иных мерах поддержки, регионам будет поручено усилить информирование населения. Также кабмин намерен выявлять и устранять недостатки мер поддержки во время их реализации.

"Мы оцениваем меры поддержки на основе информации из первых рук. От тех, для кого они принимались, – граждан и бизнеса. Нам важно их мнение, насколько меры достаточны в конкретных жизненных ситуациях, насколько они доходят до адресата. Причём мы собираем информацию как в отношении уже принятых мер, так и планируемых. Она необходима для принятия решения о корректировке мер, если это окажется необходимым", – пояснил Дмитрий Григоренко.

Новая система мониторинга работает в рамках уже действующей автоматизированной системы сбора и обработки информации на базе ГАС "Управление" по мерам поддержки. Предложения от граждан, федеральных и региональных органов власти и бизнес-объединений поступают в общую базу данных для анализа, сообщается на сайте правительства.

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