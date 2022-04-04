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Экономика
4 апреля 2022, 09:45

Российские кинотеатры хотят освободить от платы за аренду и иностранную музыку

  Юлия Пастух
Кинотеатр.

Сенатор также предложил освободить от уплаты НДС организации с основным видом деятельности "публичная демонстрация кинофильмов". Фото: Павел Ворожцов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложение по поддержке российских кинотеатров.

Речь идёт, в частности, о вводе моратория на платежи за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идёт о контрагентах из недружественных стран.

По заявлению представителя Совфеда, платежи в Российское авторское общество и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности в текущей ситуации являются дополнительной нагрузкой на кинотеатры, передаёт ТАСС. 

Наряду с этим, сенатор предложил освободить кинотеатры на период действия санкций от уплаты арендной платы и платы за коммунальные услуги. Также – предоставить отсрочку по выплате кредитов и освободить от уплаты НДС организации с основным видом деятельности "публичная демонстрация кинофильмов" на срок 6 месяцев, а после этого установить льготную ставку НДС в размере 10% на полгода. 

Напомним, на днях Disney заявил о полной приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах, начиная с 7 апреля. Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты – такие, как "Смерть на Ниле", так и российские релизы вроде "Мистера нокаута". Стоит отметить, первый фильм успел заработать с момента старта 641 млн рублей, второй – 265 млн, передаёт "Бюллетень Кинопрокатчика".

Областная газета Свердловской области

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