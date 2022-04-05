Темы дня

Экономика
5 апреля 2022, 15:25

В Свердловской области насчитывается 132 тысячи самозанятых

Деньги

За весь 2021 год налоговые поступления от самозанятых составили 554,6 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

По информации на 1 апреля 2022 года, около 132 тысяч свердловчан зарегистрировались в качестве самозанятых. С января по апрель они уплатили 224 млн 871 тысячу налогов. Это в 2,6 раза болше, чем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2021 год налоговые поступления от самозанятых составили 554,6 млн рублей. Они выросли в 10,7 раза по сравнению с 2020-м годом. Такие данные сегодня в рамках пресс-конференции в ТАСС привела начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

Она также рассказала, какими видами деятельности занимаются свердловские самозанятые. Так, 7,1% занимаются перевозкой пассажиров и грузов, 2,7% – маркетингом и рекламой, 2,5% – торговлей самостоятельно произведёнными товарами, ещё 1,9% – доставкой. При этом не все свердловчане, зарегистрированные в качестве самозанятых, раскрывают эту информацию.

По данным директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, 30-40% граждан продвигали свои услуги и товары в запрещённых с марта соцсетях. Сейчас они переходят на другие площадки. Фонд в ближайшие недели запустит специальные курсы для них.

Участвовавшая также в пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх напомнила, что введение специального налогового режима для самозанятых призвано помочь людям легализоваться, выйти из тени, перестать нести риски.

Читайте также:

В 2021 году количество самозанятых в УрФО выросло в два раза.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.04.2022, 16:26 / Общество
На Урале мошенники обналичили 250 млн рублей маткапитала
05.04.2022, 16:00 / Политика
"Единая Россия" и кабмин продолжат поддержку людей и бизнеса в новых экономических условиях
05.04.2022, 15:40 / Общество
Роскомнадзор: "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян
05.04.2022, 15:25 / Экономика
В Свердловской области насчитывается 132 тысячи самозанятых
05.04.2022, 15:00 / Общество
В Свердловской области увеличат площади для посева картофеля и овощей