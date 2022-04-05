В Свердловской области насчитывается 132 тысячи самозанятых

За весь 2021 год налоговые поступления от самозанятых составили 554,6 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

По информации на 1 апреля 2022 года, около 132 тысяч свердловчан зарегистрировались в качестве самозанятых. С января по апрель они уплатили 224 млн 871 тысячу налогов. Это в 2,6 раза болше, чем за аналогичный период прошлого года.

За весь 2021 год налоговые поступления от самозанятых составили 554,6 млн рублей. Они выросли в 10,7 раза по сравнению с 2020-м годом. Такие данные сегодня в рамках пресс-конференции в ТАСС привела начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

Она также рассказала, какими видами деятельности занимаются свердловские самозанятые. Так, 7,1% занимаются перевозкой пассажиров и грузов, 2,7% – маркетингом и рекламой, 2,5% – торговлей самостоятельно произведёнными товарами, ещё 1,9% – доставкой. При этом не все свердловчане, зарегистрированные в качестве самозанятых, раскрывают эту информацию.

По данным директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, 30-40% граждан продвигали свои услуги и товары в запрещённых с марта соцсетях. Сейчас они переходят на другие площадки. Фонд в ближайшие недели запустит специальные курсы для них.

Участвовавшая также в пресс-конференции уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх напомнила, что введение специального налогового режима для самозанятых призвано помочь людям легализоваться, выйти из тени, перестать нести риски.

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