В Свердловской области проходят отборочные соревнования в финал WorldSkills Russia

Около 200 человек из всех субъектов РФ уже собрались в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге стартовали отборочные соревнования среди победителей региональных чемпионатов WorldSkills Russia. За право участия в национальном финале поборются около 200 человек со всей России.

Соревнования проходят по компетенциям: "хлебопечение", "холодильная техника и кондиционирование", "обработка листового металла", "информационная защита", "сетевое и системное администрирование". Для конкурсантов открылись мастерские в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, Уральском радиотехническом колледже имени А.С. Попова и Уральском политехническом колледже.

Соревнования по другим компетенциям проходят в 28 регионах страны. Отборочный тур завершится 25 апреля, а в мае более 300 абсолютных победителей встретятся в финале в Саранске. Остальные участники присоединятся к состязаниям дистанционно по 43 профессиональным направлениям. Из регионов в режиме онлайн за их работой будут следить свыше тысячи экспертов.

"Предстоящие соревнования – это шанс молодых ребят со всей страны заявить о своих талантах и серьёзно повысить шансы на успешные трудоустройство и карьерный трек. Большую поддержку нам оказывают региональные власти и экспертное сообщество движения", – отметил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

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