На Урале стартовала выставка достижений аграрной индустрии

Свою продукцию презентуют более 90 российских и белорусских предприятий. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

В Свердловской области открылась агрономическая выставка "Урал-АГРО-2022". Свою продукцию презентуют более 90 российских и белорусских предприятий.

В трехдневной программе запланированы семинары, совещания, презентации, конкурсы, присвоение знака "Урал-АГРО-2022".

"Наши сельхозпроизводители, предприятия, крестьянские и фермерские хозяйства могут увидеть вживую новые виды техники, оборудования, новые научные разработки. В области уделяется большое внимание поддержке аграриев. Необходимо продолжать увеличивать меры поддержки, в том числе по техперевооружению", – отметил на открытии мероприятия первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Ежегодно во время выставки проходят переговоры и заключаются контракты между производителями и главами хозяйств. Некоторые экспонаты сразу после окончания выставки отправятся к свердловским аграриям.

Как отметил министр АПК и потребительского рынка региона Артём Бахтерев, в Свердловской области существует программа по поддержке сельхозпроизводителей в части предоставления субсидий на приобретение новой техники и оборудования. Ежегодно на эти цели выделяется 300-350 млн рублей. Возможно субсидирование затрат до 30%.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

"Крестьянско-фермерские хозяйства стали важной частью агросектора региона. Для потребителей это означает большой выбор местных качественных продуктов на столе. Поэтому крайне важно сейчас обеспечить поддержку небольших производителей", – подчеркнула директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова.

Стоит отметить, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил федеральным властям оказать дополнительную поддержку аграриям на фоне меняющихся условий экономики. Речь идёт о возможной приостановке штрафов за недостижение показателей эффективности и об увеличении лимитов субсидий на льготные кредиты для свердловских сельхозпроизводителей на 250 млн рублей.