Свердловским больницам выделили 3 миллиарда на модернизацию

В текущем году проведут капитальный ремонт 79 больниц и поликлиник. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в Свердловской области на модернизацию больниц выделили более 3 миллиардов рублей. В ряде муниципалитетов капремонты уже стартовали.

"Всего в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, принятой губернатором Евгением Куйвашевым, в текущем году планируется приобрести 25 модульных зданий, провести капитальный ремонт 79 больниц и поликлиник", — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов.

Капремонты начались в медучреждениях Нижнего Тагила, Сысерти, Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В скором времени реконструкция также начнётся в больницах Качканара, Артёмовского и других муниципалитетов.

Программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" в регионах России рассчитана до 2025 года. Её задача — обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной, медицинской помощи в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, пояснили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.