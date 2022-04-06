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Экономика
6 апреля 2022, 19:18

Свердловским больницам выделили 3 миллиарда на модернизацию

  Юлия Пастух
Капремонт

В текущем году проведут капитальный ремонт 79 больниц и поликлиник. Фото: Алексей Кунилов

В 2022 году в Свердловской области на модернизацию больниц выделили более 3 миллиардов рублей. В ряде муниципалитетов капремонты уже стартовали.

"Всего в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, принятой губернатором Евгением Куйвашевым, в текущем году планируется приобрести 25 модульных зданий, провести капитальный ремонт 79 больниц и поликлиник", — отметил министр здравоохранения Андрей Карлов. 

Капремонты начались в медучреждениях Нижнего Тагила, Сысерти, Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В скором времени реконструкция также начнётся в больницах Качканара, Артёмовского и других муниципалитетов.

Программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" в регионах России рассчитана до 2025 года. Её задача — обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной, медицинской помощи в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, пояснили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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