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Экономика
6 апреля 2022, 20:40

Михаил Мишустин расскажет в Госдуме о мерах по минимизации влияния санкций

  Юлия Пастух
Михаил Мишустин

В преддверии отчёта кабмина были проведены консультации со всеми думскими фракциями. Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 7 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в отчёте Госдуме расскажет о шагах по минимизации влияния санкций на развитие страны.

"Подведём итоги работы за год. Мы будем обсуждать результаты решений по поддержке людей и экономики. Детально расскажу также и о шагах которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны", — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Премьер-министр также отметил, что в преддверии отчёта кабмина были проведены консультации со всеми думскими фракциями. Депутаты, по его словам, высказали важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности (от медицины и образования до промышленности и транспорта), и представили ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран.

Областная газета Свердловской области

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