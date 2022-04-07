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Экономика
7 апреля 2022, 14:45

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы до 10 лет за исполнение санкций

  Юлия Пастух
Госдума

Нарушители могут быть также оштрафованы на 1 млн рублей. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутаты "Единой России" и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций в России.

Согласно документу, исполнение санкций в Российской Федерации будет наказываться штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до 5 лет либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

За данное правонарушение также будет предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и права занимать определённые должности на срок до 3 лет.

Напомним, на днях Верховный суд РФ поддержал предложения о введении наказания за исполнение санкций на территории России.

Областная газета Свердловской области

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