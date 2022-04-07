Евгений Куйвашев обозначил направления работы с Газпромом для успешного импортозамещения

Владимир Якушев, Евгений Куйвашев и Виталий Маркелов осмотрели специально организованную экспозицию, на которой представлено высокотехнологичное оборудование уральских предприятий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в совещании по вопросам развития взаимодействия уральских промышленных предприятий. Заседание провёл полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Обсуждалось импортозамещение. Глава региона напомнил, что с 2019 года область и Газпром реализуют план по использованию продукции уральских предприятий для нужд компании. В эту работу вовлечено больше сотни свердловских промышленных предприятий.

В качестве примеров сотрудничества губернатор привёл опыт работы с Уральским заводом гражданской авиации над проектом создания комплекса универсального мобильного обслуживания газопроводов и проект компании "Эридан" по созданию мобильного комплекса видеофиксации работ повышенной опасности.

"Ежегодно организациями Свердловской области прорабатывается перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств для технологического развития Газпрома. Мы готовы расширять взаимодействие по текущим потребностям и предлагать конкурентоспособные аналоги оборудования. На Урале можно сделать всё, и мы это будем делать", — сообщил на встрече Евгений Куйвашев.

Среди ключевых направлений, интересных Газпрому, губернатор назвал производство электротехнического, ёмкостного, теплообменного и фильтрационного оборудования. Он отметил, что Свердловская область является ведущей в стране производственной базой по выпуску ряда буровых установок. Предприятия также выпускают материалы, обеспечивающие антикоррозийную защиту. Ещё одно направление — работа в сфере радиоэлектронной промышленности: в регионе выпускают средства управления, автоматизации и связи для нефтегазовой отрасли.

Присутствовавший на совещании зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подчеркнул, что компания отдаёт предпочтение отечественным производителям. Ставится задача, чтобы оборудование было и по качеству, и по характеристикам выше импортного.

Владимир Якушев отметил, что надо стремиться к тому, чтобы всё, что может производиться в России, делалось на территории страны — из отечественного сырья и комплектующих. Ключевая задача для промышленности сейчас — обеспечить полное импортозамещение на каждом этапе технологической цепочки.