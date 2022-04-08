Отдел по защите объектов ТЭК Росгвардии отметит 10-летний юбилей

Праздник состоится 8 августа 2022 года. Фото: Владимир Мартьянов

8 августа 2022 года отделу государственного контроля управления Росгвардии по Свердловской области исполняется 10 лет — его сотрудники решают вопросы, связанные с безопасностью и защитой объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В ведомстве отмечают, топливная промышленность является базой развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики, при этом ТЭК обеспечивает значительный объём поступлений в бюджет страны.

Безопасность объектов ТЭК влияет напрямую и косвенно на все сферы жизни общества, на его социально-экономическую и политическую стабильность.

Сотрудники отдела госконтроля постоянно проводят оценку соблюдения обязательных требований на субъектах ТЭК должностными лицами, нарушителей штрафуют. Только за 2021 год выявлено 1,1 тыс. нарушений, выдано порядка 80 предписаний, нарушителями оплачено более 2,5 млн рублей штрафов. Результаты проверок рассматриваются на заседании региональной антитеррористической комиссии, а также на заседаниях постоянно действующей рабочей группы под председательством министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.