Темы дня

Экономика
8 апреля 2022, 14:01

Банк России понизил ключевую ставку до 17%

понижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки допускается и в дальнейшем. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку. С 11 апреля 2022 года она уменьшится сразу на 300 базисных пунктов до 17% годовых.

Как говорится на сайте ЦБ РФ, принятое решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, рисков для финансовой активности и спада экономической активности. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься исходя из ожидаемой динамики инфляции относительно цели и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Понижение ключевой ставки допускается и в дальнейшем.

"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски", — сообщает Центробанк.

Отметим, что следующее очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ключевой ставке, пройдёт 29 апреля.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.04.2022, 17:17 / Общество
Пик активности клещей в Свердловской области придётся на май и июнь
08.04.2022, 17:07 / Общество
В Екатеринбурге на улице Декабристов погиб работник стройплощадки
08.04.2022, 16:56 / Экономика
Отдел по защите объектов ТЭК Росгвардии отметит 10-летний юбилей
08.04.2022, 16:22 / Общество
В Екатеринбурге на площади 250 "квадратов" полыхает барак
08.04.2022, 16:08 / Общество
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о смоге до 12 апреля