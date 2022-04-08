Банк России понизил ключевую ставку до 17%

Понижение ключевой ставки допускается и в дальнейшем. Фото: Алексей Кунилов

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку. С 11 апреля 2022 года она уменьшится сразу на 300 базисных пунктов до 17% годовых.

Как говорится на сайте ЦБ РФ, принятое решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, рисков для финансовой активности и спада экономической активности. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься исходя из ожидаемой динамики инфляции относительно цели и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Понижение ключевой ставки допускается и в дальнейшем.

"Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски", — сообщает Центробанк.

Отметим, что следующее очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ, где будет приниматься решение по ключевой ставке, пройдёт 29 апреля.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена.