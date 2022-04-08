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Экономика
8 апреля 2022, 18:16

В Свердловской области открыли движение по новому железнодорожному виадуку

  Юлия Пастух
Поезд

Виадук существенно увеличит скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области открылось движение по новому железнодорожному виадуку, который существенно увеличит скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов по участку Транссиба.

Новый виадук расположен параллельно железнодорожному мосту 1918 года постройки на перегоне Пудлинговый — Чёрная речка, который стал настоящей достопримечательностью Свердловской области.

Длина путепровода с учётом подходов составляет 1,3 километра. Пролётные строения, установленные на железобетонных опорах высотой более 30 метров, изготовлены из инновационной атмосферостойкой стали.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев высоко оценивает сотрудничество региона с Российскими железными дорогами в решении стратегических задач. Крупные проекты способствуют развитию экономики Свердловской области и повышению качества жизни людей.

"Крупные, капиталоёмкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Только за 2021 год инвестиционные вложения компании ОАО "РЖД" на территории Свердловской области составили около 18 миллиардов рублей", — отметил первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, выступая на торжественном открытии виадука.

Фото: Полина Зиновьева

По оценкам экспертов, введение нового путепровода в эксплуатацию решает задачи по повышению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, увеличению скорости движения поездов до 90 километров в час и веса грузовых составов на направлении между центральными районами России, Сибирью и Дальним Востоком. 

Стоит отметить, строительство нового виадука на участке Транссибирской магистрали началась в 2018 году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по строительству и реконструкции искусственных сооружений.

Также участие в мероприятии приняли генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров (по видеосвязи), начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области открыли движение по новому железнодорожному виадуку