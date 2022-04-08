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Экономика
8 апреля 2022, 17:56

Евгений Куйвашев обратился в УФАС с просьбой проверить цены на стройматериалы

оперштаб по экономике

Также оперштаб обсуждал работу уральских организаций с иностранным участием. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание оперштаба по обеспечению устойчивости экономики и соцсферы. Глава региона заявил о росте строительных материалов и обратился к УФАС по Свердловской области с просьбой проверить информацию.

По словам Евгения Куйвашева, в правительство поступило обращение от Гильдии строителей Урала, в котором говорилось о значительном подорожании стройматериалов с марта 2021 года.

"Возникают серьёзные сомнения в обоснованности такого роста цен. Прошу управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, вас, уважаемый Дмитрий Валерьевич [Шалабодов — руководитель УФАС], проверить такую динамику цен", — сказал губернатор.

Также оперштаб обсуждал работу уральских организаций с иностранным участием, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Было сказано, что несколько таких предприятий, расположенных в торговых центрах, приостановили работу, однако они не объявили о полном уходе с рынка и не высвободили своих работников.

Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину разработать план по скорейшему трудоустройству сотрудников таких компаний, если они будут уволены.

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Областная газета Свердловской области

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