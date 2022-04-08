Сбербанк прекращает валютные переводы за границу

Операции в рублях будут доступны как и прежде. Фото: Галина Соловьёва

В связи с санкционными ограничениями Сбербанк приостановил валютные переводы из России за рубеж. При этом операции в рублях будут доступны.

Переводы в валюте стали невозможны с 7 апреля, после вступления в силу ограничений на операции с корреспондентскими счетами в зарубежных банках. Перевести средства нельзя как через отделения банка, так и через мобильное приложение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Отмечается, что оформленные 6 апреля переводы будут возвращены отправителям в полном размере с комиссией.

Добавим, что в среду, 6 апреля, руководство США ввело блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, которые подразумевают полную заморозку активов банков и запрет на ведение бизнеса с ними. Транзакции, связанные с оплатой энергоносителей из России, также попадают под запрет.

Отметим, что после перевода расчётов за экспорт газа в рубли, российская валюта начала укрепляться по отношению к доллару и евро. На 8 апреля курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился до 71 рубля впервые с ноября 2021 года, а курс евро — ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года.