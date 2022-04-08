Разворот на Восток

Новый виадук расположен параллельно старому, построенному в 1918 году. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Красноуфимском городском округе открыли железнодорожное движение по новому виадуку на перегоне Пудлинговый – Черная речка Транссибирской магистрали. Уникальный мост на западных склонах Уральских гор увеличит грузопоток между европейской и азиатской частью России в два раза. Выиграет от этого и Свердловская область: по современному путепроводу местные предприятия смогут быстрее доставлять свою продукцию потребителям и обеспечат работой десятки тысяч уральцев.

После введения зарубежных санкций из-за специальной военной операции на Украине в нашей стране стали меняться логистические цепочки: если раньше отечественные газ, нефть, металлы и другие промышленные товары везли к западным границам, то теперь их перенаправляют в восточные страны – Китай, Индию и другие.

Но для полноценной торговли с Азией России нужно модернизировать и расширить пропускную способность железных дорог. В этом плане Урал, через который проходит Транссиб, похож на бутылочное горлышко: до недавнего времени сложный горный рельеф и устаревшие мосты не позволяли грузовым поездам увеличить объемы перевозок. Но в 2018 году ОАО «РЖД» занялось реконструкцией виадуков в окрестностях Красноуфимска.

От этого города до села Черная речка в конце 1910-х годов было построено четыре железобетонных моста. Возводили их между высокими холмами, оврагами и реками местные жители, которым помогали военнопленные немцы, австрийцы и венгры. С тех пор прошел век, и один из виадуков в поселке Пудлинговом стал небезопасным для движения поездов: из-за ветхости скорость на нем была ограничена до 50 километров в час, а масса грузов – до 2–3 тысяч тонн.

Тогда для обеспечения стабильного движения на Транссибе параллельно старому мосту начали возводить новый. На это потребовалось четыре года и более 5 миллиардов рублей, зато сейчас поезда могут развивать скорость в 90 км/ч, а их грузоподъемность выросла до 8–9 тысяч тонн. По словам начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского, предыдущий путепровод строился для паровозов, поэтому он устарел во всех смыслах. А по современному виадуку смогут ездить тяжелые электровозы «Ермак» производства ЗАО «Трансмашхолдинг», которые используют для перевозки составов длиной 140–150 вагонов в Сибири и на Дальнем Востоке. Это обеспечит потребность российских предприятий в грузоперевозках, исходя из новых экономических условий.

– Новый виадук позволяет нам увеличить провозные способности этого участка Транссиба практически в два раза. Его стратегическое значение в том, что по нему идет основной контейнерный поток. Поезда едут за 11 суток от Дальнего Востока до Москвы, и сегодня мы в два раза выигрываем у морского транспорта, который ходит через Суэцкий канал. Меняется и конфигурация перевозок: если сейчас по этому мосту ежедневно будут двигаться 50–55 поездов, то в дальнейшем мы прогнозируем, что объемы перевозок будут расти, и мы достигнем уже 70 поездов в сутки. Скорость нам нужна и для пассажирских поездов. Теперь по железным дорогам ездят двухэтажные комфортабельные вагоны, и чем выше скорость, тем быстрее мы доставляем пассажиров из одной точки в другую, – рассказал Сергей Дорофеевский.

Важное значение железнодорожный мост высотой 42 метра и длиной 1,3 километра имеет и для Свердловской области. Срок его службы без капитального ремонта составляет сто лет: за это время по нему отправятся в другие регионы и страны миллиарды тонн продукции уральских промышленников. Как отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, в нашем регионе более 500 предприятий-грузоотправителей и более 70 миллионов тонн продукции, которая здесь ежегодно отгружается и перевозится потребителям по всему миру. И грузоперевозки будут только расти, как и уровень жизни свердловчан.

– Крупные, капиталоемкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Только за 2021 год инвестиционные вложения ОАО «РЖД» на территории Свердловской области составили порядка 18 миллиардов рублей. Это инвестиции не только в инфраструктуру, но и в экономику, потому что поддерживаются и металлурги, и машиностроители, и строительная отрасль нашего региона. РЖД размещает большой портфель заказов на наших предприятиях, ежегодно он составляет более 60 млрд рублей – это вагоны, локомотивы, «Ласточки», строительные материалы, металл и изделия из него, – добавил Алексей Шмыков.

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора Свердловской области: – Крупные, капиталоемкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Фото: Полина Зиновьева

С применением уральских материалов был построен и мост в Пудлинговом. Как отметил генеральный директор ООО ФСК «Мостоотряд-47» Олег Пирогов, на его возведение потребовалось почти 7 тысяч кубических метров бетона и 3,5 тысячи тонн металла. Восемь пролетных сооружений установлены на железобетонные опоры высотой более 30 метров, а сами пролеты изготовлены из инновационной атмосферостойкой стали, которая не требует окраски: под воздействием осадков и кислорода она покрывается патиной, и на этом коррозия останавливается.

– Это уникальный мост по сочетанию целого ряда параметров – сложных инженерно-геологических условий, длине и высоте. Работа шла непрерывно при любых погодных условиях. Сами опоры сделаны из высокопрочного бетона полыми, чтобы облегчить нагрузку на фундаменты. Были большие сложности с самими фундаментами, так как здесь большое количество карстов и подземных рек. При сооружении четвертой опоры на глубине 37 метров мы обнаружили воронки с большим притоком подземных вод. Но нам удалось подобрать нужные инъекционные составы и победить карстовые полости, – пояснил Олег Пирогов.

После строительства виадука железнодорожники займутся модернизацией тоннелей в горах, чтобы еще больше увеличить скорость и пропускную способность Транссиба. Их тоже построили столетие назад. Работы не будут простыми, но, как не раз повторил Алексей Шмыков, впереди у Свердловской области и РЖД много совместных проектов – первый замгубернатора уверен, что все получится.