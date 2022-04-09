ЦБ разрешил россиянам покупать валюту в банках с 18 апреля

С понедельника граждане смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличными не только доллары, но и евро. Фото: Галина Соловьёва

С 18 апреля Центробанк РФ разрешит банкам продавать наличную валюту гражданам. Речь идёт о валюте, которая поступила в кассы денежно-кредитных организаций начиная с 9 апреля 2022 года. Это право ограничили месяц назад на фоне нестабильности курса рубля.

Кроме того, регулятор объявил о смягчении временного порядка операций с наличной валютой. Так, с 11 апреля россияне смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличными не только доллары, но и евро.

"Общий лимит снятия — 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро — сохраняется и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях", — сообщает пресс-служба Банка России.

Отмечается, что конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше той, которая рассчитана с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Напомним, в пятницу на внеочередном заседании совет директоров ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку. С 11 апреля 2022 года она уменьшится сразу на 300 базисных пунктов до 17% годовых.