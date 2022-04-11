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Экономика
11 апреля 2022, 09:44

Российские банки снижают ставки по ипотечным программам

  Юлия Пастух
Дом.

Банки изменяют условия по ипотечным программам в связи с решением Центробанка о снижении ключевой ставки. Фото: Галина Соловьёва

В связи с решением ЦБ РФ о понижении ключевой ставки до 17% годовых, российские банки начали снижать ставки по большинству ипотечных программ.

В частности, с сегодняшнего дня Сбербанк заявил о решении снизить ставки на 2,1 процентных пункта — до 16,9% на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Ставки по одобренным ранее заявкам будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку. Наряду с этим, условия по программам льготной ипотеки не изменились. 

О намерении установить ставки по ипотеке ниже 20% на днях заявили также в ВТБ — финучреждение связывает решение с заявлением Банка России о снижении ключевой ставки до 17%.

Напомним, совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение понизить ключевую ставку. С 11 апреля 2022 года она уменьшится сразу на 300 базисных пунктов. По заявлению представителей регулятора, ЦБ РФ, принятое решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, рисков для финансовой активности и спада экономической активности. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься исходя из ожидаемой динамики инфляции относительно цели и оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Областная газета Свердловской области

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