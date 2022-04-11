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Экономика
11 апреля 2022, 14:19

Более 1,3 тысячи свердловчан заключили социальные контракты с властями

  Юлия Пастух
Деньги

Большая часть соглашений, заключённых в 2022 году, касается поиска работы. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области активно распространяется практика получения материальной помощи на основании заключения социального контракта с властями.

По данным департамента информполитики губернатора региона, с начала 2022 года материальную помощь на основании социального контракта получили более 1,3 тысячи свердловчан. Большая часть соглашений, заключённых в 2022 году, касается поиска работы. Таких документов на сегодняшний день 835. 149 человек заключили контракты на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности, двое — на развитие личного подсобного хозяйства.

Благодаря социальному контракту жители региона также открыли частные ясли, мастерскую по пошиву постельного белья, домашнюю мини-птицеферму. 

Помощь на основании контракта, который заключается между жителем региона и управлением социальной политики, предоставляют в области с 2014 года. Её выделяют на поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (включая самозанятых), ведение личного подсобного хозяйства, удовлетворение текущих потребностей семьи. В 2021 году было заключено более 5,4 тысячи социальных контрактов.

Срок контракта устанавливается исходя из мероприятий программы социальной адаптации, но не более 12 месяцев. Сумма также зависит от направления поддержки. К примеру, социальный контракт по поиску работы предполагает выплату в размере величины прожиточного минимума. Стоит отметить, деньги по контракту поступают на протяжении четырёх месяцев. Индивидуальным предпринимателям, включая самозанятых, предоставляется единовременная выплата в пределах 250 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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