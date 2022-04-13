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Экономика
13 апреля 2022, 13:40

Товарооборот России и Китая вырос на 28,7% за три месяца

  Юлия Пастух
Флаги России и Китая

Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31%. Фото: Алексей Кунилов

Товарооборот России и Китая за первый квартал 2022 года вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув 38,17 млрд долларов.

По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил около $16,44 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31%, до $21,73 млрд.

Официальный представитель ГТУ Ли Куйвэнь отметил, что правительство КНР планирует поддерживать с Россией нормальные торговые отношения, несмотря на сложную обстановку на Украине, пишет ТАСС.

Областная газета Свердловской области

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