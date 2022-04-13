Темы дня

Экономика
13 апреля 2022, 14:28

Губернатор Свердловской области поддержал запуск производства гидравлического оборудования

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев

Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с просьбой поддержать инициативу по строительству в регионе нового завода по производству высокотехнологичной серийной гидравлики.

Выпуском высокотехнологичной серийной гидравлики (моторы и насосы) планирует заняться "Пневмостроймашина". Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей. Запуск новой площадки позволит увеличить объём производства гидравлической продукции с 3,5 тысяч до 12 тысяч изделий в месяц, что обеспечит потребности более 10 предприятий в России и Белоруссии.

Завод проектируется по идеологии "Индустрия 4.0" — он будет оснащён современными обрабатывающими центрами, что позволит сократить время вывода новых изделий в серийное и массовое производство. Инициатива направлена на импортозамещение и наиболее полное обеспечение потребностей российских производителей специализированной техники в отечественной аксиально-поршневой гидравлике.

"Продукция завода "Пневмостроймашина" сегодня используется при создании коммунальной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, специальной и другой техники. Для закрытия резко возросших потребностей необходимо расширение производства. Со стороны правительства Свердловской области мы поможем в получении всех доступных мер поддержки импортозамещающего проекта», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2022, 23:06 / Спорт
"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"
14.04.2022, 21:05 / Экономика
Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий
14.04.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
14.04.2022, 18:40 / Общество
Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага
14.04.2022, 18:09 / Спорт
Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней