Губернатор Свердловской области поддержал запуск производства гидравлического оборудования

Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с просьбой поддержать инициативу по строительству в регионе нового завода по производству высокотехнологичной серийной гидравлики.

Выпуском высокотехнологичной серийной гидравлики (моторы и насосы) планирует заняться "Пневмостроймашина". Стоимость проекта оценивается в 5 миллиардов рублей. Запуск новой площадки позволит увеличить объём производства гидравлической продукции с 3,5 тысяч до 12 тысяч изделий в месяц, что обеспечит потребности более 10 предприятий в России и Белоруссии.

Завод проектируется по идеологии "Индустрия 4.0" — он будет оснащён современными обрабатывающими центрами, что позволит сократить время вывода новых изделий в серийное и массовое производство. Инициатива направлена на импортозамещение и наиболее полное обеспечение потребностей российских производителей специализированной техники в отечественной аксиально-поршневой гидравлике.

"Продукция завода "Пневмостроймашина" сегодня используется при создании коммунальной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, специальной и другой техники. Для закрытия резко возросших потребностей необходимо расширение производства. Со стороны правительства Свердловской области мы поможем в получении всех доступных мер поддержки импортозамещающего проекта», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.