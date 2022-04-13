Темы дня

Экономика
13 апреля 2022, 16:33

Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

инфляция

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61%, в годовом выражении — до 16,69%. Фото: Алексей Кунилов

Инфляция в России по итогам этого года может составить до 20%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая сегодня в Совете Федерации.

"Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%", — отметил Алексей Кудрин.

Какие заявления ещё сделал глава Счётной палаты РФ:

  • если санкции сохранятся, на перестройку экономики потребуется порядка двух лет;
  • расчёты в рублях возможны с заинтересованными странами.

Читайте также:

Банк России понизил ключевую ставку до 17%.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2022, 23:06 / Спорт
"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"
14.04.2022, 21:05 / Экономика
Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий
14.04.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
14.04.2022, 18:40 / Общество
Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага
14.04.2022, 18:09 / Спорт
Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней