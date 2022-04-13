Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61%, в годовом выражении — до 16,69%. Фото: Алексей Кунилов

Инфляция в России по итогам этого года может составить до 20%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая сегодня в Совете Федерации.

"Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%", — отметил Алексей Кудрин.

Какие заявления ещё сделал глава Счётной палаты РФ:

если санкции сохранятся, на перестройку экономики потребуется порядка двух лет;

расчёты в рублях возможны с заинтересованными странами.

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