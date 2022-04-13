Алексей Кудрин: инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%

Инфляция в России по итогам этого года может составить до 20%. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая сегодня в Совете Федерации.
"Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%", — отметил Алексей Кудрин.
Какие заявления ещё сделал глава Счётной палаты РФ:
- если санкции сохранятся, на перестройку экономики потребуется порядка двух лет;
- расчёты в рублях возможны с заинтересованными странами.
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