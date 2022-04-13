Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства: мы наблюдаем реальный рост малого и среднего бизнеса

Эксперт отметил, что развитие любого бизнеса связано с колебаниями на рынке. Фото: Галина Соловьёва

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличеврассказал о позитивных последствиях колебаний на рынке для регионального бизнеса:

"Развитие любого бизнеса связано с колебаниями на рынке, всегда после изменений происходит переформатирование и рост. Кто-то не справляется и уходит, но появляются новые игроки. Например, в пандемию начались проблемы у рестораторов, они начали закрываться, но в это же время стало открываться много заведений по франшизам: небольшие кофейни, пиццерии. Сильнее всего сегодня затронуты отрасли, которые больше, чем на 50% в своём сырье использовали незаменимые иностранные компоненты".

Валерий Пиличев также отметил, что первый шок уже прошёл, и теперь предприниматели находят другие варианты работы и покупки того же сырья.

"Сегодня мы наблюдаем реальный рост малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Лично я думал, что количество малого и среднего бизнеса затормозится на каком-то уровне, но по последним сведениям у нас 199 тысяч 700 субъектов МСП — это практически допандемийный уровень, плюс к этому у нас 134 тысячи самозанятых, по своей экономической сути они тоже являются субъектами МСП", — добавил эксперт.