РАНХиГС открыла набор на бесплатное обучение безработных и находящихся под риском увольнения

Учебные программы ориентированы на потребности локальных рынков труда. Фото: Галина Соловьёва

Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ открыла приём заявок на бесплатное переобучение граждан, потерявших работу, и работников, находящихся под риском увольнения. Записаться на обучение можно на портале "Работа России".

Учебные программы ориентированы на потребности локальных рынков труда, включая подготовку кадров для госсектора. РАНХиГС предлагает соискателям переобучение по более чем тысяче специальностям, половина из которых связана с работой в бюджетной сфере. Формат обучения — очное или дистанционное.

На сегодня более 1,6 тысячи человек, прошедших профориентацию в центрах занятости населения по месту жительства, начали обучение в системе РАНХиГС. Популярные программы у соискателей: система госзакупок по 44-ФЗ, административно-государственное управление, администрирование бюджетной образовательной организации в условиях цифровой трансформации, отмечают в ВУЗе.

Обучение в академии организовано в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", который реализуется Минтрудом и Рострудом. РАНХиГС является одним из 3 федеральных операторов госпрограммы.

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