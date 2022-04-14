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Экономика
14 апреля 2022, 12:08

Кабмин рассмотрит вопрос о выделении субсидий российским авиакомпаниям

  Юлия Пастух
Самолёт.

Инициатива направлена на снижение негативного влияния санкций на финансово-экономическое состояние авиакомпаний. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ рассмотрит на сегодняшнем заседании вопрос о выделении средств отечественным авиакомпаниям, которые лишились доходов  из-за санкций. 

Согласно проекту постановления, из федерального бюджета российским авиакомпаниям компенсируют недополученные доходы из-за возврата денег пассажирам по причине отменённых рейсов в сложившейся в стране ситуации.

В правительстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение негативного влияния санкций на финансово-экономическое состояние авиакомпаний.

Напомним, в текущем году Свердловская область субсидирует авиаперелёты в 17 городов России. Программа позволит значительно снизить стоимость билетов для пассажиров. На эти цели в бюджете региона заложено 340 миллионов рублей. Уральцы смогут бюджетно добраться во многие уголки нашей страны от Кавказа до Сибири без пересадки в Москве.

Областная газета Свердловской области

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