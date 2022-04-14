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Экономика
14 апреля 2022, 15:37

Администрация Екатеринбурга выставила на торги пять нежилых зданий

Здание на ул. Бажова, 55

В частности, на торги выставлен объект, расположенный на ул. Бажова, 55. Фото: Яндекс.Карты

Мэрия Екатеринбурга приглашает представителей малого и среднего бизнеса для участия в аукционе на право заключения договоров аренды нежилых объектов. Торги пройдут 28 апреля.

Всего в аукционе будут участвовать пять лотов нежилого фонда:

  • улица Бажова, 55;
  • улица Шишимская, 22;
  • улица Ломоносова, 20;
  • улица Новгородцевой, 13а;
  • улица Селькоровская, 114.

Сегодня стартовал приём заявок на участие в торгах, который продлится до 21 апреля, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Документы принимаются с 09:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30 в рабочие дни по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 24а, кабинет 292.

Областная газета Свердловской области

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