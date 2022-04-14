Евгений Куйвашев поручил наладить логистику между крупным и малым бизнесом

Глава региона также поручил обеспечить бесперебойную работу горячих линий по всем вопросам поддержки небольших предприятий. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству обеспечить устойчивую работу малого и среднего бизнеса.

На заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы глава региона поставил задачу продолжить системный мониторинг ситуации в секторе малого и среднего бизнеса и выработку оперативных решений по его поддержке. Также, по указанию губернатора, предпринимателям должно быть оказано содействие по встраиванию их в кооперационные производственные и логистические цепочки крупных компаний.

Помимо этого, глава региона поручил обеспечить бесперебойную работу горячих линий по всем вопросам поддержки небольших предприятий.

"В отличие от крупных компаний предприятия малого и среднего бизнеса имеют меньший запас прочности. С другой стороны, они обладают большей гибкостью и способностью быстрее адаптироваться к новым экономическим реалиям. В текущих условиях наша задача – оказать комплексную поддержку предприятиям, помочь сохранить производственный потенциал и трудовые коллективы", — отметил глава региона на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время в Свердловской области действуют все меры федеральной поддержки: кредитные программы, кредитные каникулы, упрощённая система госзакупок, сокращение регуляторной нагрузки, снижение размеров штрафов для микро- и малых предприятий. Принят ряд решений и на областном уровне: помощь экспортно ориентированным предприятиям в поиске новых рынков сбыта продукции, комплекс мер по развитию самозанятости.

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