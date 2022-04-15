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Экономика
15 апреля 2022, 09:49

В России предложили покупать вторичку с ипотекой продавца

  Юлия Пастух
Документы и деньги.

Письмо с инициативой уже поступило в аппарат правительства. Фото: Галина Соловьева

Российские риелторы предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. В правительство РФ и Центробанк направлено письмо с инициативой.

Письмо от компании "Этажи" уже поступило в аппарат правительства. Согласно его содержанию, сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках. Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, передают "Известия".

В обращении риелторов подчёркивается, что банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки.

Напомним, на днях всвязи с решением ЦБ РФ о понижении ключевой ставки до 17% годовых российские банки начали снижать ставки по большинству ипотечных программ. Так, Сбербанк заявил о решении снизить ставки на 2,1 процентных пункта — до 16,9% на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Ставки по одобренным ранее заявкам будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку. 

Областная газета Свердловской области

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