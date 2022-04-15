В Богдановиче запустили новую линию по производству материалов для очистки воды

Гендиректор завода Алексей Ярков подчеркнул, что ранее в России использовались технологии очистки воды, произведённые либо в США, либо в Европе. Фото: Полина Зиновьева

Новая линия по производству импортозамещающих материалов для очистки питьевой, природной воды и промышленных стоков была запущена на Богдановичском ОАО "Огнеупоры". Гендиректор завода Алексей Ярков подчеркнул, что ранее в России использовались технологии очистки воды, произведённые либо в США, либо в Европе.

В открытии новой линии приняли участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и мэр Богдановича Павел Мартьянов.

"Запуск промышленного участка по производству современных сорбционно-фильтрующих материалов серии "Квалисорб" и испытательного участка по моделированию технологических режимов водоочистки "Чистая вода" — это проект, который в перспективе будет работать на благо не только Свердловской области, но и всей страны. Это пример импортозамещения, важнейший социальный проект по внедрению современных систем водоочистки", — заявила Людмила Бабушкина.

Фото: Полина Зиновьева

Гостям и участникам мероприятия продемонстрировали процесс очистки воды, который будет применяться на производстве. Алексей Ярков отметил, что во время фильтрации воды отсаживается много полезных элементов, поэтому предприятие совместно с уральскими металлургами будет вести работу по повторному использованию отсеянных металлов.

"Очистка воды от промстоков — это очень непростая технология, требующая многих знаний. Но для нас это ценно, потому что сама идея и основная работа была сделана по этой линейке полностью специалистами нашего завода, всё спроектировано и построено тоже нами. В течение полугода у нас выйдут и другие продукты, которые полностью завершат нашу линейку и мы сможем решать любую задачу по водоотведению и водоподготовке", — отметил гендиректор завода.

Фото: Полина Зиновьева

В свою очередь мэр Богдановича добавил, что запуск линии позволит создать новые рабочие места, пополнить муниципальный бюджет, а также повысить качество жизни уральцев, обеспечив их чистой водой.