Темы дня

Экономика
15 апреля 2022, 13:37

В Богдановиче запустили новую линию по производству материалов для очистки воды

Завод

Гендиректор завода Алексей Ярков подчеркнул, что ранее в России использовались технологии очистки воды, произведённые либо в США, либо в Европе. Фото: Полина Зиновьева

Новая линия по производству импортозамещающих материалов для очистки питьевой, природной воды и промышленных стоков была запущена на Богдановичском ОАО "Огнеупоры". Гендиректор завода Алексей Ярков подчеркнул, что ранее в России использовались технологии очистки воды, произведённые либо в США, либо в Европе.

В открытии новой линии приняли участие первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и мэр Богдановича Павел Мартьянов.

"Запуск промышленного участка по производству современных сорбционно-фильтрующих материалов серии "Квалисорб" и испытательного участка по моделированию технологических режимов водоочистки "Чистая вода" — это проект, который в перспективе будет работать на благо не только Свердловской области, но и всей страны. Это пример импортозамещения, важнейший социальный проект по внедрению современных систем водоочистки", — заявила Людмила Бабушкина.

Фото: Полина Зиновьева

Гостям и участникам мероприятия продемонстрировали процесс очистки воды, который будет применяться на производстве. Алексей Ярков отметил, что во время фильтрации воды отсаживается много полезных элементов, поэтому предприятие совместно с уральскими металлургами будет вести работу по повторному использованию отсеянных металлов.

"Очистка воды от промстоков — это очень непростая технология, требующая многих знаний. Но для нас это ценно, потому что сама идея и основная работа была сделана по этой линейке полностью специалистами нашего завода, всё спроектировано и построено тоже нами. В течение полугода у нас выйдут и другие продукты, которые полностью завершат нашу линейку и мы сможем решать любую задачу по водоотведению и водоподготовке", — отметил гендиректор завода.

Фото: Полина Зиновьева

В свою очередь мэр Богдановича добавил, что запуск линии позволит создать новые рабочие места, пополнить муниципальный бюджет, а также повысить качество жизни уральцев, обеспечив их чистой водой.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.04.2022, 20:38 / Общество
Полиция Екатеринбурга получила сообщение о взрыве в квартире на Вторчермете
15.04.2022, 19:49 / Экономика
Свердловские власти и бизнес договорились о единых правилах регулирования трудовых отношений
15.04.2022, 18:15 / Спорт
Президента ФК "Урал" оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление судьи
15.04.2022, 17:41 / Общество
Алексей Орлов поручил ужесточить контроль за незаконным размещением киосков
15.04.2022, 17:30 / Общество
В Свердловской области запустили сбор семян и саженцев для жителей ДНР и ЛНР