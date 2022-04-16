В Свердловской области число контрактов с иностранными компаниями растёт, несмотря на санкции

Запросы со стороны малого и среднего бизнеса на фоне санкций также увеличились. Фото: Галина Соловьёва

Руководитель Центра поддержки экспорта Свердловской области Татьяна Лагунова заявила, что многие иностранные компании готовы преодолевать сложности на пути к сотрудничеству с регионом. Несмотря на санкции, число контрактов с зарубежными компаниями только растёт.

По словам Татьяны Лагуновой, запросы со стороны малого и среднего бизнеса также увеличились. Представителям МСП в первую очередь необходима информация о требованиях к вывозу продукции с территории РФ. Помимо этого бизнес также интересуют вопросы с валютным законодательством, логистикой и вопрос переориентации на новые рынки.

"Многие компании — действующие экспортёры, хотят укрепить свои позиции на рынках Средней Азии, в странах Евразийского экономического сообщества, а также рассматривают перспективы выхода на рынки стран Персидского Залива, Юго-Восточной Азии, в частности, Вьетнама, Арабского мира. Центр поддержки экспорта помогает определиться с целевым рынком в текущих экономических условиях, осуществить поиск клиента, поиск заказчика на данной территории, а также оценить спрос на продукцию компаний Свердловской области. Кроме того, сегодня многие представители бизнеса из числа экспортёров отмечают рост запросов со стороны российских заказчиков — это благоприятная тенденция. Компании готовы адаптировать свою продукцию под нужды предприятий региона и России", — рассказала глава регионального Центра поддержки экспорта.

В качестве примера Татьяна Лагунова привела партнёров из Казахстана, которые готовы закупать продукцию массового потребления, производимую на Среднем Урале. Байеры посещают различные предприятия и планируют заключить несколько контрактов.