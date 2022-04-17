В Турции запустят новую авиакомпанию для россиян

Первые рейсы запланированы на конец мая. Фото: Алексей Кунилов

В Турции создали новую авиакомпанию Southwind для перевозки на курорты страны туристов из России.

Как сообщает портал Airport Haber, авиакомпания будет базироваться в Анталье. Официальный запуск работы запланирован на конец мая текущего года. Регистрацию компании осуществляет национальный регулятор гражданской авиации.

Первоначально Southwind задействует 5 самолётов Airbus — 3 широкофюзеляжных и 2 узкофюзеляжных.

"Чтобы не оставлять российский рынок пустым и поток туристов из России в Турцию не прекращался, решение о создании авиакомпании подошло к завершающей стадии", — подчёркивается в сообщении.

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