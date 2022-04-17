448 миллионов поступило на строительство больниц, школ и дорог в Свердловской области

Размер второго транша составил 448 млн рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область поступил второй транш инфраструктурного бюджетного кредита, заявку на который защитил Евгений Куйвашев в прошлом году. Около 448 миллионов направят на строительство поликлиники в Академическом, школы в Солнечном и дорог в Новокольцовском.

Часть средств второго транша направят на строительство взрослой поликлиники в Академическом — её построят на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова, в квартале "Олимпика". Другую часть — на реконструкцию километрового участка улицы Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, и на строительство Александровского бульвара от улицы Центральной до Кольцовского тракта. Работы на этих участках уже идут полным ходом. Кроме того, средства пойдут на строительство "губернаторского лицея" на 1 200 мест.

Как ранее писала "Областная газета", 15 февраля Свердловская область получила первый транш на строительство лицея в размере 310 млн рублей. Средства на его строительство будут выделяться региону в течение 2 лет. Общая сумма реализации проекта — 2,95 млрд рублей. Отметим, что в августе прошлого года проект "губернаторского лицея" прошёл госэкспертизу.

Общий объем инфраструктурного бюджетного кредита составил почти 12 миллиардов рублей — это средства федерального бюджета, которые в течение нескольких лет будут направлены на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры Свердловской области. Он предоставляется по ставке 3% годовых на 15 лет.

"В нашу заявку вошли 5 проектов — планировочных районов Екатеринбурга, которые дадут максимальный эффект для развития региона. Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 миллиона квадратных метров к 2037 году", — отмечал ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, по всем объектам уже завершены проектно-изыскательские работы, на ряде площадок идут работы: в Солнечном строится трамвайная ветка по улицам 2 Новосибирская и Лучистая, в Академическом идут работы на участках улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской и Суходольской с профилированием русла Патрушихи. В микрорайоне Юг Центра реконструируют участки улиц Айвазовского и Циолковского.