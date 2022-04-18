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Экономика
18 апреля 2022, 12:55

Российские авиакомпании запустят через Сочи 246 маршрутов за рубеж

  Юлия Пастух
Самолёт.

Транспортная клиринговая палата заключила многостороннее соглашение с перевозчиками. Фото: Алексей Кунилов

Российские авиакомпании готовятся к запуску 246 новых маршрутов за границу со стыковкой в Сочи — Транспортная клиринговая палата (ТКП) заключила многостороннее соглашение с перевозчиками о развитии сетки трансферных маршрутов.

На первом этапе речь идёт о появлении в продаже билетов по 246 новым маршрутам через Сочи в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч). Продажи билетов уже открыты на сайтах онлайн-агентов и доступны у российских метапоисковиков.

В настоящее время к проекту подключились авиакомпании Nordwind, "Уральские авиалинии", "Ижавиа", Utair, "Азимут", Nordstar, "Ямал" и Red Wings. Представитель ТКП уточнил, что в целом соглашение подписали 24 перевозчика — они будут выполнять рейсы из 34 российских городов, в том числе Барнаула, Владикавказа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Магнитогорска, Минвод, Норильска и Салехарда, передают "Известия".

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Областная газета Свердловской области

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