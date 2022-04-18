Поддержка свердловских самозанятых станет ключевой темой форума "Стартуй уверенно"

В рамках форума обсудят, как самозанятые стали новыми игроками на рынке труда и какие сферы наиболее популярны. Фото: Галина Соловьёва

В четверг, 21 апреля, в уральской столице пройдёт онлайн-форум "Стартуй уверенно", организованный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. В этом году мероприятие будет посвящено освоению новых навыков и профессий, а также организации работы в условиях радикальных перемен.

По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, Средний Урал занимает шестое место среди регионов России по числу самозанятых граждан — их зарегистрировано около 133,5 тысяч.

"С начала действия налогового режима самозанятые были приравнены по некоторым направлениям поддержки к субъектам МСП. Это был большой шаг в признании самозанятых частью предпринимательского сообщества, в признании важности этой среды, в которой может вырасти новый, более крупный бизнес. На форуме мы будем говорить о новых возможностях для этой категории", — рассказал Дмитрий Ионин.

На мероприятии будут выступать успешные предприниматели, руководители компаний и профессиональные аналитики рынка труда. Региональный аналитик HeadHunter (hh.ru) Урал Анна Осипова заявила, что в рамках форума обсудят то, как самозанятые стали новыми игроками на рынке труда, какие сферы наиболее популярны, а также, как привлекать самозанятых граждан к проектам.

Помимо этого планируется презентация новых антикризисных обучающих программ для свердловчан, сообщает департамент информполитики региона.

"Мы разработали новые антикризисные обучающие программы, где любой желающий сможет получить за 1,5–2 месяца новую профессию и выйти на рынок труда как самозанятый в индустрии красоты, рекламе и маркетинге, креативной сфере. Это серия бесплатных вебинаров и практикумов, по итогам которых самозанятые получат сертификат о новой специальности", — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по этой ссылке.