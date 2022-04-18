Свердловская область заключит соглашение о деловом сотрудничестве с Белоруссией

Губернатор Свердловской области несколько раз посещал Белоруссию в составе делегации — в 2014 и 2019 годах. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Во вторник, 19 апреля, состоится церемония подписания соглашения о деловом взаимодействии между Свердловской областью и Республикой Беларусь. Документ будет подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и премьер-министром Белоруссии Юрием Назаровым.

Соглашение позволит достичь новых результатов в продуктивной работе между Средним Уралом и Белоруссией. Отметим, что первый документ о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионом и Республикой был заключён в 2001 году. Позднее в том же году в Свердловской области открылось отделение посольства Белоруссии.

Спустя 10 лет, в октябре 2011 года, по инициативе сторон на Среднем Урале был сформирован Совет делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь, председателем которого стал Евгений Куйвашев.

Как сообщает региональный департамент информполитики, губернатор Свердловской области несколько раз посещал Белоруссию в составе делегации — в 2014 и 2019 годах. На последней встрече Евгений Куйвашев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили реализацию совместных проектов и обозначили план развития новых направлений в различных сферах.

Среди совместных проектов можно выделить создание двигателя для самосвала "БелАЗ" Уральским дизель-моторным заводом, поставку турбин и участие в строительстве нескольких белорусских ТЭЦ Уральского турбинного завода. Кроме того, в 2019 году на выставке ИННОПРОМ компания "Белэнерго", Российский экспортный центр и завод подписали меморандум о сотрудничестве, где речь идет о реализации совместных проектов до 2025 года.