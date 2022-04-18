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18 апреля 2022, 17:46

Свердловские карьеры обеспечат щебнем строительство скоростной трассы М-12

  Юлия Пастух
Экскаватор на обочине.

С начала года с карьеров севера области для строительства автомагистрали отправлено 860 тысяч тонн щебня. Фото: Павел Ворожцов

За первый квартал 2022 года в Свердловской области по поручению губернатора на треть увеличили перевозки щебня с карьеров для строительства трассы М-12.

По данным Свердловской железной дороги, в январе–марте погрузка щебня в Нижнетагильском регионе обслуживания СвЖД увеличилась на 28,4% (1,7 миллиона тонн) к аналогичному периоду 2021 года. Эксперты связывают увеличение перевозок инертных грузов с растущими потребностями автодорожной отрасли. Материалы нужны в первую очередь для строительства федеральной автотрассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

С начала года с карьеров севера Свердловской области (станции Благодать, Покровск-Уральский, Качканар и Ясашная) на строительство автомагистрали отправлено 860 тысяч тонн щебня.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев предложил максимально использовать потенциал региона при строительстве скоростной трассы М-12. "Задача, поставленная президентом России в рамках развития транспортной инфраструктуры страны, является приоритетной для нас. У Свердловской области высокий строительный потенциал. Регион богат минеральными ресурсами, специалистами и сильными строительными компаниями. Мы можем обеспечить необходимыми материалами не только строительство дороги, проходящей по территории Свердловской области, но и другие её участки", – отмечал глава региона в ходе обсуждения перспектив строительства скоростной трассы.

Как ранее писала "Областная газета", под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы. Общая протяжённость нового платного участка Казань – Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами движения составит 275 километров. Из них 43 км пройдут по территории Среднего Урала. В границах Пермского края – 92 км, Республики Башкортостан – 140 км. Скоростная трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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Областная газета Свердловской области

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Свердловские карьеры обеспечат щебнем строительство скоростной трассы М-12