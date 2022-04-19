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19 апреля 2022, 16:14

Уральским бизнесменам продлили действие нулевой налоговой ставки до 2025 года

  Юлия Пастух
Вывеска ФНС.

Мера позволит продолжить работу по поддержке начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Заксобрания Свердловской области продлили для ряда предпринимателей действие нулевой налоговой ставки 

Ставка в размере 0% была установлена для впервые зарегистрированных налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему или упрощённую систему налогообложения. Такой льготой в настоящее время имеют право пользоваться предприниматели, работающие в производственной, социальной или научной сферах, а также оказывающие бытовые услуги населению.

Действие налоговых преференций на территории Свердловской области будет продлено ещё на год: с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года. По словам председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной, мера позволит продолжить работу по поддержке начинающих предпринимателей и самозанятых граждан.

В Заксобрании также отметили, что в настоящее время налоговая ставка в размере 0% при применении упрощённой системы налогообложения установлена в регионе в отношении 33 видов деятельности, при применении патентной системы — в отношении 81 вида предпринимательской деятельности.

Как ранее писала "Областная газета", Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с 21 марта снизил ставки по льготным займам для предприятий малого и среднего бизнеса в регионе – теперь они не зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

Областная газета Свердловской области

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