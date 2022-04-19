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Экономика
19 апреля 2022, 18:10

Евгений Куйвашев обсудил с главой Уралуправтодора эффект от строительства трассы М-12

  Юлия Пастух
Евгений Куйвашев и Андреей Жуков.

По словам главы региона, дорога нового поколения даст кумулятивный эффект для экономики. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с начальником Уралуправтодора Андреем Жуковым мегастройку трассы М-12.

"Дорога нового поколения даст кумулятивный эффект для экономики Свердловской области. Во-первых, само дорожное строительство — это уже новые рабочие места, рост строительного рынка, развитие направлений, связанных с цифровым проектированием и так далее. А во-вторых, это новые возможности для жителей региона и для предпринимательского сообщества", — сказал глава региона в ходе рабочей встречи.

Руководитель дорожного агентства Андрей Жуков (с марта 2022 года) отметил, что продолжение трассы Москва — Казань до Екатеринбурга — это поручение президента России, над выполнением которого сейчас активно идёт работа. В число перспективных проектов развития федеральной сети автодорог в Свердловской области также входит строительство и реконструкция участков дорог Екатеринбург — Шадринск — Курган, Екатеринбург — Тюмень и другие.

Напомним, под трассу М-12 в регионе зарезервировано 219 земельных участков. Росреестр начал их оформление для строительства этапа дороги Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением скоростной трассы. Общая протяжённость нового платного участка Казань – Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами движения составит 275 километров. Из них 43 км пройдут по территории Среднего Урала. В границах Пермского края – 92 км, Республики Башкортостан – 140 км. Скоростная трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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Областная газета Свердловской области

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