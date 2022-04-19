Международная кооперация

Юрий Назаров поблагодарил Евгения Куйвашева за то, что встреча сторон была организована в очном формате. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня в Екатеринбург прибыла делегация Республики Беларусь. Во время рабочей встречи губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ и заместитель премьер-министра республики Юрий НАЗАРОВ подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Первый подобный документ был подписан в 2001 году президентом соседней страны Александром Лукашенко и губернатором Эдуардом Росселем. С тех пор Свердловская область и Белоруссия совместно реализовали десятки проектов в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре.

– Новая версия соглашения отвечает современным реалиям и включает самые перспективные сферы взаимодействия, такие как информационные технологии, цифровая экономика, экология и многие другие, – сообщил Евгений Куйвашев.

Заключенное соглашение предполагает взаимодействие области и республики по экономическим, научно-техническим, культурным, социальным и гуманитарным вопросам. Стороны договорились об увеличении взаимных поставок сельхозпродукции и продуктов питания, а также о том, что на улицы свердловских городов скоро может выйти коммунальная техника и автобусы, сделанные в Белоруссии.

Основным направлением сотрудничества станет промышленная кооперация. Юрий Назаров заявил:

– Свердловская область – приоритетный для нас торговый партнер среди российских регионов. Но сегодня важно не просто что-то продать и что-то купить, а вместе производить. Важно создавать совместное производство, которое будет представлять наши интересы в третьих странах.

В качестве примера такого сотрудничества заместитель премьер-министра Республики Беларусь назвал совместную работу «Белорусского автомобильного завода» и «Уральского дизель-моторного завода». Свердловское предприятие уже не первый год разрабатывает двигатели для «БЕЛАЗов», которыми оснащаются горнодобывающие предприятия Среднего Урала. Теперь техника будет поставляться и в другие страны.

По мнению Юрия Назарова, такое сотрудничество позволит России и Белоруссии противостоять санкционному давлению.

Добавим, в прошлом году Белоруссия заняла седьмое место в списке торговых партнеров Свердловской области. Товарооборот между нашим регионом и республикой составил 472 миллиона долларов США. Это самый большой показатель за последние пять лет. Экспорт уральской продукции в братскую республику увеличился более чем на 70 процентов и достиг 326,5 миллиона долларов. Импорт вырос на почти 43 процента, сообщает департамент информполитики Свердловской области.