Евгений Куйвашев поручил ускорить благоустройство набережной в Невьянске

В их числе — благоустройство набережной в Невьянске, строительство школы в Краснотурьинске и ремонт участка автодороги в Камышлове. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после приёма граждан дал поручения по реализации сразу нескольких проектов, важных для жителей свердловских городов. В их числе — благоустройство набережной в Невьянске, строительство школы на 500 мест в Краснотурьинске и ремонт участка автодороги в Камышлове.

В частности, проект по благоустройству набережной в Невьянске глава региона поручил выполнить в срок до 30 октября 2023 года. На площади 1,3 гектара появится пешеходная сеть с несколькими маршрутами, велодорожка, спортивные площадки, будут организованы места общественного питания.

"Мы поддержали заявку Невьянска на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории "малые города". Невьянск представил проект набережной и вошёл в число победителей. В этом году мы предусматриваем более 105 миллионов рублей на реализацию проекта", — отметил губернатор.

Наряду с этим, Евгений Куйвашев распорядился завершить до лета 2024 года возведение нового здания школы № 2 на прежнем фундаменте, так как после сноса старых зданий школы с 2020 года дети временно учатся в другом учебном заведении — в две смены.

Также Евгений Куйвашев поручил реконструировать участок улицы Насоновской в Камышлове, по которому трудно передвигаться даже пешком. Уже к началу октября 2020 года там должны заменить щебёночное полотно на этом участке на асфальтобетон, организовать освещение, установить дорожные знаки, две остановки и обустроить тротуары.

Остальные поручения губернатора Свердловской области в рамках приёма граждан коснулись строительства центра культуры и искусств в Верхней Туре, ремонта одного из школьных стадионов в Талице и обустройства пешеходного перехода на улице Карла Маркса в Сысерти.