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Экономика
22 апреля 2022, 09:31

В России предложили вдвое увеличить максимальный налоговый вычет при покупке жилья

  Юлия Пастух
Деньги и налоговая декларация.

Предложение обусловлено резким ростом стоимости жилья с момента утверждения действующих лимитов по выплатам. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты "Единой России" разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета в 2 раза.

Согласно инициативе, максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен до 520 тыс. рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тыс. рублей. Предложение обусловлено резким ростом стоимости жилья с момента утверждения действующих лимитов по выплатам.

По словам первого зампреда думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, потолок для строительства или приобретения жилья может составить 4 млн, а для погашения ипотеки — 6 млн, передают "Известия".

Напомним, в мае прошлого года в России упростили правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС)

Областная газета Свердловской области

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