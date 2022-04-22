Фото: департамент информполитики Свердловской области

С 8 по 10 июня в Екатеринбурге пройдёт IX Российско-Киргизская межрегиональная конференция. Организацию мероприятия обсудили сегодня на заседании оргкомитета под председательством первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

На конференции стороны обсудят вопросы многостороннего сотрудничества в рамках пленарного заседания и тематических круглых столов, также планируются переговоры российских и киргизских предприятий, подписание ряда документов. Свердловская область готовит два форума: один с участием ректоров российских и киргизских вузов, другой связан с вопросами сотрудничества женщин-предпринимателей.

"Мы надеемся сохранить позитивную динамику в развитии двустороннего сотрудничества с Киргизией. Уверен, что конференция в Екатеринбурге будет в полной мере способствовать достижению данной цели. Наша общая задача –организовать мероприятие на самом высоком уровне, и мы к этому готовы", – сказал Алексей Шмыков.

Напомним, предложение провести конференцию в столице Среднего Урала озвучено губернатором Евгением Куйвашевым в 2019 году на VIII Российско-Киргизском форуме в Бишкеке и было одобрено президентами Российской Федерации и Киргизской Республики, однако позже из-за пандемии проведение мероприятия поставили на паузу.

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