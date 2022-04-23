Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

В декабре 2021 года Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги жертвам киберпреступников. Фото: Павел Ворожцов

Центробанк планирует установить для кредитных организаций 30-дневный срок возврата украденных мошенниками денежных средств. Изначально планировалось, что на это будет уходить до 3 дней.

По последним данным, при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк должен будет вернуть средства в течение 30 дней после получения соответствующего заявления. Это следует из поправок в 161-ФЗ "О национальной платёжной системе", сообщает РБК.

"Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", — рассказал изданию представитель ЦБ РФ.

Он также добавил, что сейчас Центробанк совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам похищенных средств. Обсуждение мер продолжается, говорить о конкретных сроках рано.

В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что изначально ЦБ предлагал установить срок возврата 2–3 дня. Однако банки высказались против, поскольку за столь короткое время не получится проверить, действительно ли перевод совершён мошенниками или клиент пытается обмануть кредитную организацию.

Напомним, ранее Центробанк предложил обязать банки возвращать деньги жертвам киберпреступников. Только за третий квартал прошлого года злоумышленники украли у клиентов банков 3,2 млрд рублей. При этом доля возвращённых денег составила 7,7% похищенных средств (меньше 250 млн рублей).

"Областная газета" также писала, что за последние пять лет число случаев телефонного мошенничества на Среднем Урале выросло в три раза. Преступники активно используют этот способ для похищения денег с банковских карт.