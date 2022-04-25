Владимир Путин поручил создать комфортные условия для оставшихся в РФ иностранных компаний

Также президент поручил обеспечить бизнесу свободу и при этом быстро реагировать на закулисные картельные сговоры. Фото: скриншот видео с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин выступил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, где он высказался о мерах поддержки предпринимателей. Он призвал организовать комфортную и чёткую работу бизнеса, которая позволит оградить отечественные и оставшиеся иностранные компании от излишних проверок.

Для налаживания такой работы, по словам главы государства, имеются все необходимые инструменты. Также президент поручил обеспечить бизнесу свободу и при этом быстро реагировать на закулисные картельные сговоры.

"Обращаюсь к вам с настоятельным призывом: соблюдать все права предпринимателей и создавать для них благоприятные условия для работы. Однако если кто-то злоупотребляет своим монопольным положением, идёт на закулисные картельные сговоры, то и антимонопольные органы, и прокуратура обязательно должны своевременно и чётко на это реагировать", — передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин добавил, что в России уже заметно снижение числа проверок бизнеса, в том числе благодаря действиям органов прокуратуры.

Напомним, ещё в начале марта Правительство РФ ввело мораторий на плановые проверки для ИП, малых и средних предприятий до конца 2022 года. Спустя месяц, в начале апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям из наиболее пострадавших отраслей отсрочку по выплате кредитов, выданных в рамках программы "ФОТ 3.0".

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