Михаил Мишустин поручил оперативно снизить ставки по льготной ипотеке

Премьер-министр дал указание подготовить все необходимые документы. Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение министерствам подготовить все необходимые документы, чтобы оперативно понизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%.

"В марте мы уже запустили программу со ставкой 12% и сроком действия до середины этого года. Президент дал указание продлить её до конца года, а ставку по ней уменьшить до 9%. Это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную индустрию. Прошу Министерство экономического развития, Министерство финансов и Министерство строительства оперативно подготовить все правовые документы, чтобы изменения были реализованы максимально быстро", — заявил Михаил Мишустин на сегодняшнем заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Видео: официальный сайт правительства РФ.

Напомним, понизить ставку по льготной ипотеке с 12% годовых до 9% Владимир Путин предложил вчера, отметив, что динамика в части ипотечного кредитования остаётся на уровне ниже прогнозируемого.