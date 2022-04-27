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Экономика
27 апреля 2022, 10:08

Байеры Казахстана закупят одежду и игрушки свердловских производителей

  Юлия Пастух
Торговый склад.

Решение приняли в ходе визита зарубежных партнёров в регион. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Торговые компании из Казахстана заключат контракты со свердловскими производителями. Такое решение было принято в ходе визита делегации в регион.

Зарубежные гости познакомились с 13 предприятиями Среднего Урала: производством детской одежды и женского белья, детских товаров и игрушек, мебели и предметов интерьера.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Это первая реверсная бизнес-миссия, организованная нашим Центром поддержки экспорта в 2022 году. В прошлом году мы организовали семь приёмов делегаций для девяти региональных предприятий. Такие мероприятия важны и нужны, когда стороны близки к заключению экспортной сделки. В данном случае все контакты прошли плодотворно", – сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Напомним, Свердловская область и власти Ферганской области Узбекистана договорились о поставках уральских цыплят и племенной продукции крупного рогатого скота. В свою очередь Узбекистан нарастит объёмы поставок овощей и фруктов в торговые сети Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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