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Экономика
28 апреля 2022, 13:05

С 1 мая российские банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9%

  Юлия Пастух
Ключи в руках

Между банками уже распределили деньги для реализации проекта. Фото: Галина Соловьёва

Российские банки начнут выдавать льготную ипотеку на новостройки под 9% годовых с 1 мая. Соответствующее решение опубликовано в проекте постановления правительства.

Подготовленный Минфином документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых и продление программы до конца текущего года. Бюджетные затраты на реализацию программы оценили в 461 миллиард рублей.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

В сообщении Минфина также указано, что оператор госпрограммы льготной ипотеки ДОМ.РФ уже распределил на реализацию решения 2,5 трлн руб. между банками.

Напомним, решение о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки озвучил на днях Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, решение позволит сделать покупку жилья более доступной. Российский лидер отметил, что ситуация в стране на данный момент достаточно позитивна, и это даёт возможность сделать шаг по снижению процентной ставки.

Областная газета Свердловской области

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