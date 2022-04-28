Свердловским промышленникам выделят 202 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Финансовую поддержку смогут получить компании с кредитными обязательствами до 250 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение финансирования Фонда технологического развития промышленности региона на 202 миллиона рублей.

Дополнительные 200 млн поступят из федерального бюджета, 2 млн — из областного. Деньги выделили на компенсацию промышленникам процентных ставок по кредитам. Соответствующие изменения в госпрограмму "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области" внесены на сегодняшнем заседании правительства под председательством главы региона.

"Фонд технологического развития промышленности Свердловской области будет предоставлять гранты на компенсацию понесённых затрат по процентам по кредитам, которые предприятия привлекают на пополнение оборотных средств на текущую операционную деятельность. Финансовую поддержку смогут получить компании с кредитными обязательствами до 250 миллионов рублей", — отметил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному кабмину докапитализировать региональный фонд технологического развития промышленности для поддержки предприятий в условиях санкционного давления.

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