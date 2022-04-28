Сотни уральских IT-компаний смогут претендовать на господдержку. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня состоялся онлайн-брифинг заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия ИОНИНА. По данным регионального правительства, в Свердловской области работает порядка 600 предприятий, создающих собственные программные продукты. В ближайшее время этим компаниям станут доступными новые меры поддержки, принятые Правительством РФ для стабилизации отрасли.

Как заявил Дмитрий Ионин, в короткие сроки был разработан целый спектр различных инструментов, которыми могут воспользоваться IT-специалисты: это льготная ипотека, отсрочка от армии и освобождение до конца 2024 года от многочисленных проверок.

– Наконец-то запущено в работу льготное кредитование под 3%. Уже определен перечень банков, которые ведут эту работу, они уже начали выдавать кредиты, – подчеркнул Дмитрий Ионин.

Пока действует ограничение: на разные меры поддержки могут претендовать только компании, у которых выручка от продажи своего ПО составляет 90%, но в мае текущего года это требование смягчат: соответствующие поправки будут приняты в Налоговый кодекс.

– Норма в 70% от всей выручки – это такая золотая середина, ведь многие занимаются не только программным продуктом, но и «железом», интернет-провайдингом, таргетированной рекламой. При пороге в 70% большинство наших компаний в Свердловской области смогут воспользоваться поддержкой, – рассказал Дмитрий Ионин.

Что касается областной поддержки, уже сейчас правительство организует встречи представителей IT-компаний и крупных холдингов, чтобы найти точки для кооперации. Такие обсуждения уже проходили при участии представителей Сбербанка, «Лаборатории Касперского» и СКБ-Контура. Кроме того, заместитель губернатора прокомментировал новости последних недель о том, что многие специалисты покидают Россию:

– Массовый отъезд IT-специалистов – это миф, такое пропагандистское клише. Из Свердловской области оттока кадров нет, – подчеркнул Дмитрий Ионин.